У Сімферополі в будівлі райсуду застрелився міліціонер

Сімферополь. 17 травня. УНІАН. У Сімферополі в будівлі Київського районного суду застрелився сержант міліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в АР Крим.

Тіло 28-річного чоловіка, який проходив службу у спецбатальйоні судової міліції ”Грифон” при ГУ МВС України в Криму, знайшли близько 14.30 у кімнаті відпочинку суду.

”За попередніми даними, смерть співробітника міліції настала в результаті суїциду, скоєного за допомогою табельної зброї. На столі у закритій зсередини кімнаті відпочинку знайдено передсмертну записку, в якій чоловік прощався з близькими і просив у своїй смерті нікого не звинувачувати”, - йдеться у прес-релізі.

Чоловік жив у благополучній сім`ї, на роботі характеризувався позитивно.

У нього залишилися дружина і дитина.

На місці події працюють співробітники прокуратури Криму.