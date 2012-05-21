На Одещині власник нічного клубу шпигував за відвідувачами в туалеті

20:03, 21 травня 2012
Кримінал
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Встановив спецобладнання

Київ. 21 травня. УНІАН. На Одещині СБУ викрила власника нічного клубу, який за допомогою спеціального обладнання стежив за відвідувачами.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, співробітники СБУ встановили, що власник нічного клубу одного із міст Одещини встановив в приміщеннях свого закладу обладнання для негласного отримання інформації з метою шпигування за відвідувачами. Близько двох десятків апаратних комплексів у складі мініатюрної відеокамери та мікрофону з підсилювачем були закамуфльовані під датчики протипожежної сигналізації та розташовані в залах над столиками, баром і навіть у туалеті. Реєстратор інформації та записуючий пристрій зловмисник встановив у підвальному службовому приміщенні.

Згідно з висновком експертів, вилучене обладнання відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. У ході вивчення окремих елементів комплексу оперативники з’ясували, що на жорсткому диску реєстратора міститься аудіо та відеоінформація за останній місяць.

Слідчими УСБУ в Одеській області стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.359 (незаконні придбання, збут або використання технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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