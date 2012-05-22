На Волині жінка замордувала тримісячну доньку голодом
Порушено кримінальну справу
Луцьк. 22 травня. УНІАН. Любомльська міжрайонна прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу щодо жительки села Запілля за фактом злісного невиконання нею обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило смерть тримісячної дівчинки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, за словами заступника прокурора області Сергія Масалова, жінка зловживала спиртним до і під час вагітності, тому дитина народилась із складними вродженими захворюваннями і потребувала постійного медичного догляду, повноцінного харчування. Проте матір обмежувала дівчинку у харчуванні, створила несприятливі побутові умови для проживання. Коли дитина захворіла і потрапила до лікарні, жінка через тиждень наполягла, аби її виписали додому, і проігнорувала рекомендації лікарів щодо необхідності подальшого лікування дівчинки в обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні.
Від отриманих захворювань дихальних шляхів тримісячна дитина померла.
Кримінальну справу порушено за ст. 166 Кримінального кодексу України.