У Харкові зловили расиста, який різав темношкірих студентів

Харків. 22 травня. УНІАН. Правоохоронці затримали 22-річного охоронця одного з підприємств Харкова, якого підозрюють в нападі на темношкірих студентів. Прикмети цієї молодої людини відповідають фотороботу, який склали нігерійці. До того ж, у момент затримання у злочинця знайшли ніж, - їм наносилися травми двом студентам.

Два тижні тому невідомі поранили в груди і живіт 19-річного студента Полтавської аграрної академії, який приїхав на навчання з Нігерії. А 13 травня в реанімації з пораненням в шию привезли 28-річного студента-нігерійця.

За замах на вбивство правоохоронці порушили кримінальну справу, а на пошук кривдників відправили весь особовий склад міліції міста.

"Зараз ми встановлюємо мотиви вчинення цих злочинів, а також перевіряємо причетність затриманого до інших злочинів", - розповів начальник відділу облпрокуратури Сергій Шевцов.

Якщо вину охоронця доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років в'язниці.

Gazeta.ua