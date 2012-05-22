Парламент прийняв за основу зміни до Кримінального кодексу України

Київ. 22 травня. УНІАН. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за ухилення від відбування покарання».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 327 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 52, 389 та 390 КК України, суть яких полягає у поширенні дії цих статей не лише на осіб, яким відповідні покарання призначені вироком суду, а й на тих, кому покарання, які вони відбувають, призначені на підставі статей 53, 57, 82 та 83 КК України.

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що необхідність у розробленні цього проекту закону зумовлена відсутністю однакової практики застосування органами досудового розслідування, судами, а також органами і установами виконання покарань порядку притягнення до відповідальності осіб, яким невідбуту частину покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі було замінено іншим або більш м`яким видом покарання, та які ухиляються від його відбування.

В записці йдеться, що одні вважають, що ухилення особою від відбування покарання, яке особі було призначено відповідно до статей 53, 57, 82 та 83 Кримінального кодексу України, повною мірою підпадає під ознаки злочинів, передбачених статтями 389 та З90 КК України, інші ж зазначають, що притягнення до кримінальної відповідальності таких осіб, що ухиляються від їх відбування, є формально неможливим.

Диспозиції ст.ст. 389, 390 ч.1ч.2 КК України встановлюють кримінальну відповідальність за ухилення від сплати штрафу, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною господарською діяльністю, громадських або виправних робіт, обмеження волі лишу у разі, коли особи засуджені до цих видів покарань. Утім, у вказаних статтях та в КК України в цілому нічого не сказано про покарання осіб, які ухиляються від відбування покарання, призначеного відповідно до статей 53, 57, 82 та 83 КК України.

В пояснювальній записці зазначено, що така невизначеність призводить до закриття судами кримінальних справ, які порушені у зв’язку з ухиленням від відбування покарання, призначеного у порядку заміни на інше або більш м`яке відповідно до статей 53, 57, 82 та 83 КК України, мотивуючи це тим, що статті 389 та 390 КК України встановлюють відповідальність лише за ухилення від відбування покарання, яке призначено за вироком суду.

Це, в свою чергу, не сприяє досягненню мети покарання як форми реалізації кримінальної відповідальності та призводить до безкарності злочинців. Тому законопроектом пропонується внесення до статей 52, 389 та 390 КК України змін, суть яких полягає у поширенні дії цих статей не лише на осіб, яким відповідні покарання призначені вироком суду, а й на тих, кому покарання, які вони відбувають, призначені на підставі статей 53, 57, 82 та 83 КК України.