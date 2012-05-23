У Тернополі за добу двоє юнаків випали з багатоповерхівок

Тернопіль. 23 травня. УНІАН. У Тернополі юнак вижив, впавши з 5-го поверху будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, інцидент стався сьогодні одразу після опівночі.

21-річний житель села Мельниця-Подільська Борщівського району випав з балкону 5-го поверху. Його доставили в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, тупа травма хребта, закрита травма живота.

Також сьогодні близько 3-ї години з вікна випав 18-річний юнак. З діагнозом закрита черепно-мозкова травма, перелом надколінника його теж госпіталізовано в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги.