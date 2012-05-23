У Херсонській області «замінували» Каховську ГЕС

11:01, 23 травня 2012
Кримінал
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Проводиться розслідування

Херсон. 23 травня. УНІАН. У Херсонській області невідомий «замінував» Каховську ГЕС.

Як повідомили кореспондента УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 22 травня черговий по Управлінню СБУ в Херсонській області о 21.06 одержав анонімне повідомлення про замінування гідротехнічної споруди Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

На 01.15 було проведено необхідні заходи з боку силових структур.

Вибухонебезпечних предметів на території Каховської ГЕС виявлено не було. Повідомлення виявилося неправдивим.

За даним фактом проводиться розслідування.

 

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