У Херсонській області «замінували» Каховську ГЕС
11:01, 23 травня 2012Кримінал
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Проводиться розслідування
Херсон. 23 травня. УНІАН. У Херсонській області невідомий «замінував» Каховську ГЕС.
Як повідомили кореспондента УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Херсонської обласної державної адміністрації, 22 травня черговий по Управлінню СБУ в Херсонській області о 21.06 одержав анонімне повідомлення про замінування гідротехнічної споруди Каховської гідроелектростанції (ГЕС).
На 01.15 було проведено необхідні заходи з боку силових структур.
Вибухонебезпечних предметів на території Каховської ГЕС виявлено не було. Повідомлення виявилося неправдивим.
За даним фактом проводиться розслідування.
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