У Луганській області чоловік зґвалтував 6-річну падчерку

12:40, 23 травня 2012
Кримінал
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Збоченця затримано

Луганськ. 23 травня. УНІАН. У Свердловському районі Луганської області затримано 34-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 6-річної дівчинки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, дівчинка доводиться падчеркою затриманому.

Правоохоронці наперед встановили, що чоловік скоїв насильство над дитиною 16 травня у власному будинку.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

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