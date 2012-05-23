У Луганській області чоловік зґвалтував 6-річну падчерку

Луганськ. 23 травня. УНІАН. У Свердловському районі Луганської області затримано 34-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 6-річної дівчинки.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, дівчинка доводиться падчеркою затриманому.

Правоохоронці наперед встановили, що чоловік скоїв насильство над дитиною 16 травня у власному будинку.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.