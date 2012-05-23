МВС проводить обшуки в Укрпатенті
13:09, 23 травня 2012Кримінал
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Є санкція суду
Київ. 23 травня. УНІАН. Cпівробітники МВС сьогодні проводять обшуки на державному підприємстві ”Український інститут промислової власності” (Укрпатент).
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, обшуки тривають в рамках кримінальної справи, яку було порушено Головним слідчим управлінням МВС за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами вказаної установи у змові з групою осіб.
При цьому в УЗГ наразі не уточнили суму привласнених коштів, але зауважили, що обшуки відбуваються на підставі санкції суду з метою встановленні істини у справі.
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