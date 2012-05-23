Піскуна можуть посадити - ЗМІ

Київ. 23 травня. УНІАН. Святослав Піскун, який у 2005 році закрив кримінальну справу Тимошенко, може бути притягнутий до кримінальної відповідальності у випадку, якщо суд визнає екс-прем’єра винною у справі ЄЕСУ.

У випадку, якщо суд в Харкові визнає винною Юлію Тимошенко у справі «Єдиних енергетичних систем України» (ЄЕСУ), нинішній народний депутат від ПР, екс-генпрокурор Святослав Піскун може бути притягнутий до кримінальної відповідальності

Про це, відповідаючи на питання щодо можливих наслідків для Піскуна від нібито незаконного закриття кримінальної справи у справі ЄЕСУ у 2005 році, заявив колишній заступник генеральної прокуратури, який вів цю справу у 2005 році, Микола Обиход.

«Я завжди говорив, що справи були закриті незаконно. Я юрист, і маю право це говорити. Є підстави для закриття кримінальної справи: коли немає події злочину, складу злочину тощо. Якщо ж говорити про відповідальність тих осіб, які незаконно закривають кримінальні справи, то відповідальність може наставати тоді, коли вердиктом суду за епізодами, які були незаконно закриті, настав обвинувальний вирок», — сказав Обиход.

«Подивимося, як суд поставиться до тих епізодів, які були закриті у 2005 році, і, якщо ці епізоди будуть підтверджені обвинувальним вердиктом суду, то цілком логічно, що підніметься питання про притягнення до юридичної відповідальності, у тому числі кримінальної відповідальності тих осіб, які незаконно закрили кримінальну справу», — зазначив Обиход.

Нагадаємо, у даний час у Харкові проходять судові засідання ще за одним звинуваченням, інкримінованим Тимошенко, яке стосується діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

28 квітня суддя Київського райсуду Харкова ухвалив відкласти розгляд по суті справи щодо екс-прем'єра щодо діяльності корпорації ЄЕСУ до 10:00 21 травня, оскільки вважав неможливим проводити засідання за відсутності обвинуваченої. При цьому в ході обговорення заяви Тимошенко захист екс-прем'єра наполягав на тому, що слухання справи необхідно не відкласти, а припинити до повного одужання обвинуваченої.

17 травня медична комісія, яка займається лікуванням екс-прем'єра, заявила, що вважає неможливою її присутність на засіданні.

Державні обвинувачі 18 травня повідомили, що будуть просити суд перенести засідання у справі в зв'язку з тим, що підсудна Тимошенко перебуває зараз у харківській лікарні, де проходить реабілітаційний курс процедур.

ZN.UA