Батьки кинули двох своїх дітей в колодязь і закидали колодами

Чернігів. 23 травня. УНІАН. Апеляційний суд Чернігівської області залишив у силі вирок про довічне ув'язнення батьків, які кинули дітей в колодязь.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, Апеляційний суд підтримав позицію прокуратури і залишив в силі вирок Бобровицького районного суду по кримінальній справі за обвинуваченням мешканців м. Носівка у вбивстві двох малолітніх дітей.

Згідно п.п. 1, 2, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітніх дітей, вчинене за попередньою змовою групою осіб), за особливо тяжкий злочин подружжя було засуджено до довічного позбавлення волі.



У жовтні 2011 року в міліцію надійшло повідомлення про зникнення двох дітей. Їх тіла були виявлені в колодязі під дошками і колодами. За словами батьків, вони випили, посварилися і кинули дітей в колодязь.



Чернігівський портал

