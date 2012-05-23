Прокурором Полтави призначений Стойко замість Твердохліба

17:52, 23 травня 2012
Кримінал
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Наказ Генпрокурора

Полтава. 23 травня. УНІАН. Прокурором Полтави призначений Андрій Стойко замість Олега Твердохліба.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Полтавської області.

За їх даними, відповідний наказ підписав генеральний прокурор Віктор Пшонка.

До цього призначення А.Стойко працював прокурором Лубенської міжрайонної прокуратури.

О.Твердохліб переведений на посаду прокурора Комсомольська в Полтавській області.

О.Твердохліб працював прокурором Полтави з червня 2011 року.
 

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