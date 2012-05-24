В Одесі затримано організатора Інтернет-магазина холодної зброї



Одеса. 24 травня. УНІАН. В Одесі співробітники міліції затримали організатора Інтернет-магазина з незаконного збуту холодної зброї.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС у Одеській області, співробітники Управління боротьби з кіберзлочинністю здійснили «оперативну закупівлю» партії мисливських ножів, які продавалися за ціною від 200 до 1000 грн за одиницю зброї.

У ході операції оперативниками МВС затримано 27-річного одесита, а зразки холодної зброї направлені на експертизу.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного поводження зі зброєю (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України), а також вживаються заходи з встановлення каналів надходження зброї й затримання осіб, причетних до злочинного промислу.