У Києві „липові” прокурори імітували ДТП і вимагали з водіїв гроші

19:30, 25 травня 2012
Кримінал
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Шахраї представлялися водіям, які начебто з власної вини вчинили ДТП з їхніми транспортними засобами, працівниками Генеральної прокуратури, пред’являючи фальшиві посвідчення

Київ. 25 травня. УНІАН. Співробітники столичного УБОЗу затримали п’ятьох осіб, які імітували ДТП, а потім вимагали за начебто завдані збитки великі суми грошей з водіїв.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, у таких «операціях» шахраї, як правило, застосовували два автомобіля. При цьому вони представлялися водіям, які начебто з власної вини вчинили ДТП з їхніми транспортними засобами, працівниками Генеральної прокуратури, пред’являючи, як з’ясувалося потім, фальшиві посвідчення.

Задокументовано 8 подібних фактів. Загальна сума отриманих грошових «відшкодувань» становить майже 500 тис. грн.
Відносно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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