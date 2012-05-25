У Києві „липові” прокурори імітували ДТП і вимагали з водіїв гроші

Київ. 25 травня. УНІАН. Співробітники столичного УБОЗу затримали п’ятьох осіб, які імітували ДТП, а потім вимагали за начебто завдані збитки великі суми грошей з водіїв.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, у таких «операціях» шахраї, як правило, застосовували два автомобіля. При цьому вони представлялися водіям, які начебто з власної вини вчинили ДТП з їхніми транспортними засобами, працівниками Генеральної прокуратури, пред’являючи, як з’ясувалося потім, фальшиві посвідчення.

Задокументовано 8 подібних фактів. Загальна сума отриманих грошових «відшкодувань» становить майже 500 тис. грн.

Відносно затриманих порушено кримінальну справу за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.