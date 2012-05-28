У Львові під час пожежі в кафе згоріла людина

Львів. 28 травня. УНІАН. У Львові під час пожежі в кафе-барі „Козацький шинок” загинула людина, стать і вік якої встановлюється.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області, 27 травня, о 04.02, на пульт зв’язку оперативно-диспетчерської служби ГУ МНС України у Львівській області надійшло повідомлення про пожежу місті Львові на вулиці Замарстинівській, де вогонь охопив приміщення кафе–бару «Козацький шинок» та знищив будівлю повністю.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло невідомої особи.

Пожежа ліквідована о 05.55. До ліквідації надзвичайної події залучалось 10 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки та 42 вогнеборці.

Збитки та причина пожежі встановлюються, - повідомили в ГУ МНС України у Львівській області.



