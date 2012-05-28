У Харкові шестикласник «замінував» цирк

Харків. 28 травня. УНІАН. У Харкові учень шостого класу однієї з гімназій міста зробив неправдиве повідомлення про замінування цирку.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС у Харківській області, інформація про замінування цирку надійшла до оператора служби «102» з мобільного телефона від невідомої дитини 26 травня о 20.45.

На місці правоохоронці встановили, що Харківський державний цирк не працює. Вибухівки у будівлі виявлено не було. Евакуація не проводилась, рух транспорту не перекривався.

Протягом кількох годин працівники сектора кримінальної міліції у справах дітей Червонозаводського райвідділу міста спільно з працівниками карного розшуку за скоєння злочину затримали 11-річного хлопця. Підліток зізнався, що зробив повідомлення про замінування цирку, і пояснив, що таким чином він намагався пожартувати.

Стосовно батьків неповнолітнього складено адміністративний протокол за статтею 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Школяра поставлено на облік відділу кримінальної міліції у справах дітей.

Крім цього, батькам школяра доведеться відшкодувати збитки, спричинені хибним викликом.