Журналіста побили на виборах у Софіївській Борщагівці

27 травня на позачергових виборах сільського голови та депутатів Софіївсько-Борщагівської сільської ради на виборчій дільниці №13067 невідомий вдарив журналіста інформаційного агентства «Правиця» Івана Лисенка, який знімав виборчий процес. Про це Іван Лисенко повідомив «Телекритику» особисто.



За словами пана Лисенка, невідомий чоловік спочатку погрожував йому, а потім вдарив ногою по тілу. «Неадекватні дії нападника пов'язані з тим, що він потрапив у наше поле зору ще на позачергових виборах міського голови Вишневого в грудні 2011 року та Обухова у березні 2012 року», - сказав пан Лисенко.



Після інциденту журналіст звернувся до правоохоронців з письмовою заявою про побиття, залучивши свідків події, які все підтвердили. «Вимога журналістів та громадськості затримати дану особу, який у цей час сидів поруч з правоохоронцями, спочатку була проігнорована, але потім міліціонери стверджували, що взяли в нього пояснення. Вони відмовилися назвати прізвище особи, яка вдарила журналіста, посилаючись на таємницю слідства. Дана особа увесь день, навіть після інциденту, продовжувала знаходитися поруч із виборчою дільницею, при цьому постійно спілкуючись із працівниками міліції», - зауважив Іван Лисенко.