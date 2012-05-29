У Білій Церкві на Київщині чоловік пограбував відділення банку

Київ. 29 травня. УНІАН. У місті Біла Церква Київської області чоловік пограбував відділення банку на 1 тис грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, близько 10.00 до міськвідділу міліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від диспетчера приватної охоронної фірми про розбійний напад на відділення банку.

Як з’ясувалося, щойно банк відкрився, до приміщення увійшов чоловік у чорній масці з прорізями для очей. Перестрівши працівника, який знаходився у залі, нападник застосував газовий балончик і,скориставшись відкритими до кас дверима, пройшов до сховища з грошима. Погрожуючи касирові предметом, схожим на пістолет, зловмисник заволодів коштами у сумі близько 1 тис грн. Тікаючи, грабіжник випустив з рук пачку із грошима, нахилився, щоб підняти її, й випадково вистрелив у стіну. При цьому він встиг зникнути з місця злочину до приїзду служби охорони.

З місця події вилучено речові докази. На даний час проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення особи грабіжника та його місцезнаходження. Відомо, що чоловік був одягнений у чорну кепку з білим надписом, темний реглан із довгими рукавами, чорні шорти з білою смугою та сандалі. На обличчі нападника була чорна маска з прорізями для очей, на вигляд йому близько 25 років.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого ц. р. у Білій Церкві, у приміщенні однієї з бібліотек, виявили пограбований банкомат. Зловмисники, вночі пошкодивши і відкривши пластикові двері, проникли до бібліотеки, зламали сейф та забрали касети з грошима. З банкомата винесли 520 тис грн.

1 березня у Білій Церкві у приміщенні одного з магазинів невідомі викрали з банкомату 231 тис грн.