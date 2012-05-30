Житель Полтави погрожував підірвати спортзал з дітьми

Полтава. 30 травня. УНІАН. У Полтаві чоловік у стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати спортзал з дітьми.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

29 травня близько 16.30 в міліцію зателефонував адміністратор приватної спортивної установи і повідомив, що їх погрожує підірвати невідомий чоловік. У залі в цей час займалися 10 дітей, яких евакуювали.

Оперативна група, що приїхала, затримала 28-річного місцевого жителя, який був п`яний. Вибухівки ані в приміщенні, ані на прилеглій території міліціонери не виявили.

Вирішується питання про порушення щодо затриманого кримінальної справи за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).