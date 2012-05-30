Верховна Рада збирається обмежити права міліції

Київ. 30 травня. УНІАН. Верховна рада готується до розгляду законопроекту "Про фінансову поліцію". У рамках реформи МВС може позбутися права доступу на територію підприємств та житлових приміщень.

Як пояснив автор проекту, віце-прем'єр Сергій Тігіпко виданню "КоммерсантЪ-Україна", для недопущення рейдерства з боку правоохоронних структур передбачається посилення відповідальності за проведення незаконного обшуку, вилучення товарів і документів. За порушення роботи підприємства - штраф від 50 до 500 неоподатковуваних мінімумів (850-8,5 тис. грн) або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Таке ж покарання передбачено і за незаконне проникнення в житло.

Міліція зможе заходити на територію і в приміщення підприємств лише в разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує життю людей. Право проведення перевірок за фактами порушення може бути можливо тільки за зверненням фізичних чи юридичних осіб. А перебування на земельній ділянці або в житловому приміщенні без дозволу громадян запропоновано заборонити.

ТСН