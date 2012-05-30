МВС про німецьких фанів, які можуть провокувати конфлікти

Київ. 30 травня. УНІАН. Міністерство внутрішніх справ володіє попередньою інформацією щодо можливого прибуття до України німецьких вболівальників, які можуть провокувати конфлікти з іншими вболівальниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Департаменту громадської безпеки МВС України Сергій Поготов.

Він зазначив, що на сьогодні українська міліція має попередню інформацію про те, що до України планують прибути певні вболівальники з Німеччини, які полюбляють провокувати вболівальників з інших країн.

Також, за його словами, ці люди полюбляють вступати в конфлікти з міліцією.

«Зараз у співпраці з іноземними країнами нами готуються актуальні на сьогоднішній день характеристики організованих груп вболівальників кожної країни-учасниці чемпіонату, які прибудуть до нашої держави», - сказав С.Поготов. Він додав, що зазначена інформація є попередньою.

С.Поготов повідомив, що прибуття організованих груп вболівальників планується з 5 червня. За його словами, після прибуття до України всіх делегацій відбудеться засідання Міжнародного центру поліцейського співробітництва, учасники якого розглянуть усі ризики, які потенційно існуватимуть під час проведення кожного окремого матчу.

С.Поготов також нагадав, що усі свої матчі в Україні проведе збірна Швеції, яка гратиме у Києві, та збірна Голландії, матчі якої відбудуться у Харкові. Відповідно, за словами представника МВС, для вболівальників обох збірних будуть облаштовані фан-містечка, які будуть охоронятися міліцією.

С.Поготов сказав, що, крім цього, вболівальники збірних цих країн планують піші ходи, які також будуть супроводжуватись представниками правоохоронних органів.