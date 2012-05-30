Гостей Євро-2012 обкрадатимуть найспритніші шахраї країни

Кишенькові крадії разом із усією країною чекають на Євро Чемпіонат із футболу, застерігають у міліції, відвідають не лише вболівальники, а й шахраї – починаючи з мисливців за гаманцями та закінчуючи майстрами вищого профілю, які вміють "чистити" платіжні картки навіть без самих карток. Українська міліція застерігає: жертвами злодіїв насамперед стануть довірливі іноземці, йдеться в сюжеті ТСН.

Європейці не надто бережуть власні кишені, бо не звикли до українських реалій кишенькових крадіжок. Так само, мало переймаються й збитками від шахрайства з банківськими картками, адже за Заході банки повертають клієнтам втрачені через злочинців кошти. В Україні ж ситуація принципово інакша. В іноземних туристів можуть витягнути з кишень готівку, "зчитати" за допомогою спеціальних пристроїв на банкоматах інформацію про картки або підсунути фальшиві гроші при неофіційних операціях обміну валют.

Лише за минулий рік правоохоронці вилучили з обігу понад півмільйона липових гривень і майже вдвічі більше доларів та євро.

Також міліція нарахувала 50 банкоматів, обладнаних протизаконною технікою шахраїв.

У МВС упевнені, що під час Євро-2012 спроб видурити в іноземців гроші відчутно побільшає. Рецепт порятунку від авантюристів банальний – бути уважнішими. Та з іншого боку, визнають правоохоронці, й уважність не завжди допомагає. А надто, якщо справа доходить до грубої сили. Приміром, лише цьогоріч зловмисники примудрилися підірвали банкомат у Знам'янці, в Орджонікідзе – розпиляти болгаркою, а в Білій Церкві та Донецьку – просто розкрутити.