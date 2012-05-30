ДАІ закликає водіїв під час Євро менше користуватися транспортом

Київ. 30 травня. УНІАН. ДАІ закликає водіїв менше користуватися своїм транспортом під час Євро-2012 та ретельніше дотримуватись Правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резніков.

Він нагадав, що з метою забезпечення безпеки дорожнього руху структурні підрозділи ДАІ за погодженням з органами виконавчої влади та представниками УЄФА внесли зміни в організацію дорожнього руху в центральних частинах Києва, Донецька, Львова і Харкова, в тому числі до маршрутів громадського транспорту в центрах цих міст.

Також, за його словами, на 54 службових автомобілях ДАІ, що використовуватимуться для забезпечення безпеки дорожнього руху під час Євро-2012, встановлено системи відеонагляду за дотриманням водіями правил дорожнього руху із зовнішнім інформаційним табло, що надає змогу виводити необхідну інформацію, у тому числі англійською мовою.

В.Резніков повідомив, що після прибуття до України делегацій команд іноземних збірних в містах проведення чемпіонату їх супроводжуватиме ескорт, який складатиметься з патрульних машин та мотоциклістів.

Представник ДАІ додатково закликав українських водіїв ретельно дотримуватись правил дорожнього руху під час Євро та, зокрема, вказівок патрульних машин, які супроводжуватимуть ці ескорти. При цьому він попросив українських водіїв з розумінням поставитись до обмежень в дорожньому русі, які можуть бути пов’язані з проїздом таких експортів.

Він також закликав водіїв при можливості зменшити використання власних транспортних засобів у містах, які прийматимуть матчі чемпіонату під час його проведення і, натомість, більше користуватися громадським транспортом.