Голодний вінничанин в черзі до МакДрайву розбив чужу машину

Працівники МакДональдсу викликали державну службу охорони до буйного покупця. 24-річний вінничан настільки зголоднів, що не стерпів черги – розбив машину іншого любителя гамбургерів.

Повертався з нічного гуляння, вирішив перекусити і заїхав до МакДрайву. Підійшов до продавця і сказав, що дуже голодний. Мовляв, швидше давайте сніданок.

- Діалог з продавцем чоловік вів опираючись на автомобіль громадянина, що стояв у черзі за своєю порцією сніданку, - розповіли подробиці у секторі зв’язків з громадськістю обласної міліції. - Продавчиня сказала, що обов’язково його обслужить в порядку черги, а водій автомобіля, на який спирався юнак, попросив його відійти від його машини. При цьому він почав помалу від’їжджати. Це розлютило зголоднілого відвідувача і він почав кричати, нецензурно лаятися та врешті вдарив автомобіль по боковому водійському склу. Коли дебошир розбив вікно автівки, відкрив двері і почав бити водія.

Група затримання Держслужби охорони при обласному управлінні міліції виїхала до МакДональдсу близько 6.00, бо продавець натиснула тривожну кнопку. Затриманого доставили у райвідділ міліції, де ініціюють порушення карної справи про кримінальне хуліганство.

За грубе порушення громадського порядку, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, загрожує, від 8,5 до 17 тисяч гривень штрафу, до півроку арешту або до п’яти років обмеження волі.

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