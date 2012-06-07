Начальника управління Львівської ОДА взяли на хабарі

Львів. 7 червня. УНІАН. На Львівщині за отримання хабара затримано високопосадовця Львівської ОДА.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, 5 червня працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю обласного управління міліції під час одержання хабара було затримано начальника одного з управлінь Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, „посадовець облдержадміністрації отримав хабара в розмірі майже 32 тисячі гривень за погодження проектної документації на проведення реконструкції приміщення”.

Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Високопосадовця затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.