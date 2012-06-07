Начальника управління Львівської ОДА взяли на хабарі

20:50, 07 червня 2012
Кримінал
0 0

Посадовця поміщено в ІТТ

Львів. 7 червня. УНІАН. На Львівщині за отримання хабара затримано високопосадовця  Львівської ОДА.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, 5 червня  працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю обласного управління міліції під час одержання хабара було  затримано начальника одного з управлінь Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається у повідомленні, „посадовець облдержадміністрації отримав хабара  в розмірі майже 32 тисячі гривень за погодження проектної документації на проведення реконструкції приміщення”.

Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну за ч.3 ст.368 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Високопосадовця  затримано в порядку ст.115 КПК України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter