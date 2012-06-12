Міліціонерів на Євро поселили в казарму із забитими унітазами

Полтава. 12 червня. УНІАН. Міліціонери з Кременчука Полтавської області, які поїхали до Харкова охороняти порядок під час Євро-2012, відмовилися жити в нелюдських умовах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили родичі міліціонерів і на прес-конференції підтвердив начальник міліції Кременчука Андрій Ткаченко.

За словами родичів, міліціонерів із Кременчука обіцяли поселити в нормальних умовах і годувати 2 рази на добу, а привезли в «якусь жахливу будівлю під Харковом із нелюдськими умовами для життя».

«Там одна розетка на всіх, два забиті унітази. Дали їм старі матраци, яким, напевно, декілька десятків років. Їсти дали в перший день щось на кшталт мівіни і навіть не дали чаю...», - розповіли родичі.

Міліціонери обурилися умовами проживання. Пізніше міліціонерів заселили в гуртожиток вищого навчального закладу МВС, але при цьому видали 30 грн на добу на харчування.

«Всіх підбурювачів цих хвилювань обіцяють звільнити протягом двох місяців під будь-яким приводом», - стурбовані родичі міліціонерів.

При цьому вони висловили подяку меру Кременчука Олегу Бабаєву, який вже відправив до Харкова кременчуцьким міліціонерам продукти.

У свою чергу начальник міліції Кременчука Андрій Ткаченко визнав, що з поселенням міліціонерів дійсно були проблеми, проте зараз вони вже вирішені.

«Обіцяли нормальні умови. Приїхали й побачили, що не зовсім вони, так би мовити, підходять. Там було більше питань із забезпеченням харчування. Гроші на харчування - 30 грн, ні більше, ні менше, це згідно із законом. Щодо проживання - їх перевели в гуртожиток навчального закладу. Цю можливість знайшли. Щодо харчування питання є. Ми не можемо їм забезпечити хороше харчування за 30 грн...», - сказав А.Ткаченко.

Як повідомлялося, 5 червня до Харкова з Кременчука поїхав батальйон патрульної служби (100 осіб). Міліціонери охоронятимуть громадський порядок під час Євро-2012 у Харкові протягом місяця.