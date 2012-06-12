Після перемоги над шведами Шевченко потрапив у ДТП

Київ. 12 червня. УНІАН. Капітан збірної України з футболу Андрій Шевченко за три з половиною години після матчу, де він забив у ворота шведської команди два голи, потрапив в аварію.

Як йдеться у сюжеті ТСН.Особливе, в дорогий Porsche форварда врізався китайський джип. На світлофорі на розі центральних столичних вулиць Льва Толстого та Басейної Андрій пригальмував, щоб пропустити пішохода, і в цей момент ззаду його вдарив автомобіль. Тільки-но футболіст вийшов поглянути на пошкодження, як біля його машини зібрались шанувальники - пофотографуватись.

В машині поруч з Андрієм сиділа його вагітна дружина Крістіна Пазік. Ані він, ані вона не постраждали. А от машина пошкоджень зазнала.

Прокоментувати аварію для ТСН.Особливе погодився друг Андрія Шевченка гонщик Олексій Мочанов. "Шеві з "панамерами" весь час не щастить. То в нього якась дружина хокейного тренера заїде... На жаль, закони фізики однакові як для китайських джипів, так і "панамер", - сказав Мочанов.





