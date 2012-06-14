У Бердичеві біля смітників знайшли спотворений труп немовляти

Житомир. 14 червня. УНІАН. У Бердичеві Житомирської області біля сміттєвих баків місцеві жителі знайшли спотворений труп немовляти.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Відділі громадських зв’язків Управління МВС України у Житомирській області, 11 червня ”труп хлопчика знайшли на території ринку біля сміттєвих баків біля Бердичівського залізничного вокзалу ”.

Про знахідку місцеві жителі повідомили у міськвідділ міліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу, яка почала першочергові дії зі встановленню всіх обставин.

У даний час триває дослідча перевірка, вже опитано близько 1,5 тис. жителів навколишніх будинків, проводяться інші оперативні заходи. Також призначено проведення судово-медичного дослідження щодо причин смерті дитини. За попередньою інформацією, немовля народилося за два-три дні до того, як його знайшли мертвим.

Рішення про порушення кримінальної справи приймуть за результатами дослідження та перевірок.