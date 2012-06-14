На Львівщині суддя попався на хабарі

Львів. 14 червня. УНІАН. В результаті проведення комплексу оперативно-технічних заходів співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України у Львівській області затримали «на гарячому», під час одержання хабара суддю одного із судів Львівської області.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, правоохоронці встановили, що мешканець Львова щодо якого складались протоколи за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 162 КУпАП (Порушення правил про валютні операції), „вже неодноразово вирішував свої проблеми із суддею. Проте випадок, який трапився наприкінці травня став підставою для порушення кримінальної справи”.

Суддя, на розгляді якого перебували матеріали адміністративної справи, вимагав та одержував від правопорушника винагороду за прийняття рішення щодо накладення на останнього мінімального стягнення та повернення частини вилучених коштів, - інформує відділ зв’язків з громадськістю.

Як зазначив УНІАН заступник начальника відділу боротьби з корупцією УБОЗ ГУМВСУ в Львівській області Віктор Куліцький, за свої «послуги» служитель Феміди отримав 1 200 доларів США. В процесі документування злочинних дій хабарника, правоохоронці встановили, що за вирішення питань аналогічного характеру він вже вимагав та отримав хабар у розмірі 1 000 доларів США.

Зібрані матеріали стали підставою для порушення кримінальної справи стосовно судді-хабарника слідчими Генеральної прокуратури України за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) та ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) КК України.

− Наразі вирішується питання щодо зняття недоторканості з судді. Розслідування кримінальної справи доручено відділу розслідування злочинів щодо корупційних діянь прокуратури Львівської області. Правоохоронці перевіряють зловмисника на причетність до інших злочинних дій, − констатував Віктор Куліцький.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН від компетентних джерел, на хабарі попався суддя Червоноградського міського суду Львівської області.