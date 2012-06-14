Міністр внутрішніх справ пропонує уряду «відрегулювати» Інтернет

Київ. 14 червня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко виступив перед Кабінетом Міністрів з ініціативою «відрегулювати» можливість доступу до інформації в інтернеті. Про це 13 червня пан Захарченко заявив журналістам, після засідання уряду.

«На мій погляд, і взагалі, в інтернеті дуже багато різної інформації, до якої частина населення, наприклад підлітки, взагалі не повинні мати можливості доступу. Ці відносини (в інтернеті - ред.) не зовсім, до кінця, у нас чітко відрегульовані законодавством» - заявив міністр.



Коментуючи інформацію про те, що дніпропетровські підривники користувалися інструкціями з інтернету, Віталій Захарченко зазначив, що в інтернеті багато інформації, до якої населення взагалі не повинно мати доступу.



Керівник силового відомства повідомив, що вже виступив з ініціативою законодавчо відрегулювати такі «стосунки» в інтернеті.



«Ми вже виступили з такою ініціативою - відрегулювати. Я можу, як міністр внутрішніх справ, виходити з ініціативою на Кабінет Міністрів, для того, щоб приймати відповідні рішення через Кабінет Міністрів. Ось такі кроки ми зараз і робимо» - сказав глава МВС.



Як повідомлялось, головне управління боротьби з організованою злочинністю (ГУБОЗ) МВС України активно відпрацьовує соціальні мережі.



«Телекритика»