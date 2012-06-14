На Закарпатті в теплицях працювали узбецькі "раби"

Ужгород. 14 червня. УНІАН. 13 червня 2012 року в Хустський міський відділ міліції з посольства Республіки Узбекистан в Україні надійшло повідомлення про заяву громадянина Узбекистану В. Умарова. У свому зверненні він просить вжити заходів до громадянина Російської Федерації Закулли Аббасова, котрий протиправно відібрав особисті документи у 9 громадян Узбекистан, і насильно утримує їх у приміщенні теплиці в с. Іза, змушуючи їх працювати на нього.

Співробітниками ВБТЛПМ УМВС спільно з працівниками відділу міграційного контролю УМВС на території тепличного комплексу тзов «ІЗА Б.А.Т.Е.» в одній з теплиць справді було виявлено 9 осіб (8 чоловіків та 1 жінку), які назвалися громадянами Узбекистану. З їх слів, у вересні 2011-го року вони разом з громадянином Узбекистану Умаровим Марухфоном Валіджановичем, прибули на заробітки в с.Іза, де останній влаштував їх працювати в тепличний комплекс ТЗОВ "ІЗА Б.А.Т.Е.", генеральним директором якого є Закулла Аббасов, котрий з того часу не виплачував їм заробітню, використовуючи їх працю.

Також затримано громадянина Росії (Липецьк) Аббасова Закуллу Айюб-огли, 1960 р.н., уродженця Азербайджану, що тимчасово проживає в м.Хуст. Його доставлено в Хустський МВ УМВС для дачі пояснень та встановлення обставин події. Вирішується питання про обрання відносно нього міри запобіжного заходу.

Щодо громадян Узбекистану, то їх мають передати в Мукачівський прикордонний загін.

Також міліцією вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження Маруфхона Умарова, який, зі слів Аббасова З.А. та громадян Узбекистану, у квітні 2012 року виїхав з с.Іза в невідомому напрямку.

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