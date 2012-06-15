На Херсонщині розбився на смерть дельтапланерист

Херсон. 15 червня. УНІАН. У Херсонській області розбився на смерть дельтапланерист.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у територіальному управлінні МНС у Херсонській області, 14 червня в Голопристанському районі під час польоту на саморобному дельтаплані у літального апарату відмовив двигун і він упав униз із 30-метрової висоти в полі біля села Бехтери.

Після падіння 44-річний пілот дельтаплану, житель Херсона, був доставлений до реанімаційного відділення Голопристанської районної лікарні, де медикам довелося ампутувати йому праву ступню. Проте, незважаючи на всі зусилля лікарів, сьогодні о 2 годині ночі дельтапланерист помер у лікарні.

За вказаним фактом проводиться розслідування.