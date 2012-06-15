Блискавка вбила молодого чоловіка, а град травмував подружжя

Полтава. 15 червня. УНІАН. У Полтавській області блискавка під час вчорашньої негоди убила людину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС, в селі Карпусі Полтавського району блискавка влучила у 24-річного хлопця. Його доставили до лікарні у стані клінічної смерті, де він помер.

Також до травматологічного відділення Кременчуцької ЦРЛ доставлено 45-річну жінку та її чоловіка. Травми їм завдав град. У потерпілих діагноз: «численні гематоми кінцівок і волосистої області голови».

Крім того, до нейрохірургічного відділення 3-ї міськлікарні Кременчука доставлено 57-річну жінку з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, велика підшкірна гематома верхніх і нижніх кінцівок і тулуба.

Як повідомлялося, у Комсомольську дерево, що впало, тяжко травмувало 73-річного пенсіонера, він помер у лікарні.

У результаті урагану з сильним дощем, градом і шквалистими поривами вітру на території 15 населених пунктів області частково пошкоджено 67 покрівель приватних житлових будинків і 8 об`єктів соціально-побутової сфери, повалено дерева. Знеструмлено 101 населений пункт. На полях пошкоджені посіви зернових культур.