На Вінниччині 2-річна дитина отруїлась бензином

14:23, 15 червня 2012
Кримінал
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Дитину госпіталізовано в лікарню

Вінниця. 15 червня. УНІАН. В м. Іллінці Вінницької області госпіталізовано 2-річну дитину, яка випила бензин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у приватному помешканні, де проводились ремонтні роботи, 2-річна дитина випадково випила бензин з пляшки.

Дитину госпіталізовано в лікарню з діагнозом «гостре отруєння бензином».

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