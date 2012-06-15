На Вінниччині 2-річна дитина отруїлась бензином

Вінниця. 15 червня. УНІАН. В м. Іллінці Вінницької області госпіталізовано 2-річну дитину, яка випила бензин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, у приватному помешканні, де проводились ремонтні роботи, 2-річна дитина випадково випила бензин з пляшки.

Дитину госпіталізовано в лікарню з діагнозом «гостре отруєння бензином».