Львівські даішники вимагали ? 500 у португальських журналістів?

Португальські журналісти поінформували про неприємний інцидент, який у Львові у них стався з української дорожньої міліцією. Про це повідомив sport.bigmir.net. з посиланням на ua.championat.com. Водночас в обласному управлінні міліції запевнили, що коли ці факти підтвердяться, то винних буде покарано, але при цьому заявили, що коли це неправда, то і журналісти повинні усвідомлювати свою відповідальність.

Зокрема, у повідомленні sport.bigmir.net. сказано: "Інцидент стався після матчу другого туру групового раунду чемпіонату Європи між Португалією і Данією.

Журналісти португальського видання A Bola керували орендованій машиною. Їх зупинили на шляху до готелю.

Міліціонери вимагали від португальців пройти тест на алкоголь, який був спочатку виставлений на неприпустиму кількість алкоголю в крові.

Англійською міліціонери не говорили, але почали вимагати у журналістів гроші: мoney, money.

На питання про те, скільки потрібно заплатити, міліціонери відповіли € 500.

У португальців було з собою близько € 160, вони віддали ці гроші співробітникам дорожньо-патрульної служби і були відпущені".

Гал-інфо

