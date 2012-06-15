На Закарпатті під час збору грибів зґвалтували дівчину
16:15, 15 червня 2012Кримінал
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Наглумився 47-річний чоловік
Ужгород. 15 червня. УНІАН. 14 червня до правоохоронців Тячівщини із заявою про згвалтування звернулася мешканка села В. Водяне.
20-річна дівчина розповіла міліції, що вона збирала гриби в урочищі "Дуброва". Саме в цей час на неї і напав 47-річний житель вищезазначеного села.
Із застосуванням фізичної сили чоловік згвалтував дівчину. Наразі правоохоронці розшукують злочинця.
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