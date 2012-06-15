На українських дорогах патрулює «фальшива» міліція

З напливом іноземних туристів і вболівальників на дорогах України активізувалися шахраї, які діють під виглядом працівників підрозділів Державтоінспекції. Користуючись незнанням іноземцями законів України, члени різних громадських організацій, які одягнені у форму, схожу на міліцейську, не соромляться «штрафувати» довірливих туристів. З початку року припинено діяльність вже 20 таких «патрулів».

Улюбленими місцями незаконної діяльності працівників так званих «постів екологічної безпеки» є автодороги державного значення Київ-Чоп та Київ-Одеса. Зловмисники використовують різноманітні «вимірювальні прилади», виготовлені самотужки, для того, аби «штрафувати» довірливих іноземців, які на власному автотранспорті прибувають до України на матчі Євро-2012.



Члени незаконних постів «патрулюють» на власних автомобілях з використанням форменого одягу, подібного до форми працівників міліції.

При цьому шахраї для зупинки транспортних засобів використовують предмети, схожі на жезл або диск з червоним світлоповертачем. Лжеінспетори примушують водіїв сплачувати кошти за видачу їм так званих «екологічних карток».

Працівники ДАІ застерігають: оплатне проведення замірів рівня окису вуглецю та придбання «екологічних карток» не передбачене жодним нормативним актом України.

Згідно з Правилами дорожнього руху право примусової зупинки транспортного засобу мають лише працівники міліції. Тому, якщо вас намагаються зупинити підозрілі люди на автомобілях без спецпофарбування, проблискових маячків і відомчих міліцейських номерних знаків синього кольору, не реагуйте на їх вимоги і продовжуйте рух.

Про даний факт необхідно відразу ж повідомити за телефоном міліції «102» і вказати місце зустрічі з лжеінспекторами, а по можливості – ще й марку та номер їх автомобіля. Дана інформація буде відразу ж передана найближчому патрулю ДПС, який вживатиме всіх необхідних заходів до затримання шахраїв.

На особистому автомобілі нести службу заборонено. Екіпаж обов'язково повинен бути в складі двох чоловік. На заміських трасах патрулювання на службових автомобілях ДПС здійснюється в русі, стояти на місці дозволяється для документування порушення ПДР, забезпечення спеціальних заходів, а також для оформлення ДТП.

При зупинці автомобіля інспектор ДПС зобов'язаний вказати жезлом на транспортний засіб, а потім – на місце на узбіччі, де рекомендується зупинитися водієві. Інспектор повинен підійти, чітко представитися і вказати причину зупинки, на вимогу водія – пред'явити своє службове посвідчення.

- Інспектори дорожньо-патрульної служби (ДПС) ДАІ одягнені у формений одяг синього кольору. Сорочка – світло-синя, брюки – темно-сині з тонкою червоною смугою з боків, на голові – темно-синє кепі з гербом України.

- Табельна зброя носиться в кобурі, закріпленій на поясі. І кобура, і ремінь – білого кольору.

- На обох рукавах нашиті шеврони: на лівому плечі – із загальною інформацією про силову структуру («Україна МВС»), на правому плечі – про місце в структурі МВС («Дорожньо-патрульна служба» або «Державна Автомобільна інспекція»).

- Нагрудний знак закріплюється на сорочці або кітелі з лівого боку. На ньому: двозначне буквосполучення, що позначає код регіону України, серійний номер (індивідуальний для кожного інспектора ДПС) і напис «МВС України».

- При собі працівник служби повинен мати планшет із бланками протоколів про адміністративні порушення та службове посвідчення працівника міліції з інформацією про структуру МВС.

- Працівники спеціального загону ДАІ одягнуті в білу сорочку та носять темно-сині кашкети. На нагрудному знаку перед серійним номером інспектора – замість коду регіону буквосполучення «СЗ» – «Спеціальний загін». Решта деталей уніформи – аналогічна форменому одягу звичайних працівників ДПС.

Інформаційний центр „Україна 2012”