На Вінниччині працівник залізниці потрапив під потяг

Вінниця. 18 червня. УНІАН. На станції Вапнярка у Вінницькій області працівник залізниці потрапив під потяг.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 36-річний потерпілий отримав травму на робочому місці внаслідок попадання ноги під колісну пару вагона.

Чоловік працює на ДС (дистанція колії) станції Вапнярка Одеської залізниці сигналістом. Постраждалий був доставлений каретою швидкої допомоги до Томашпільської центральної районної лікарні. На даний час чоловік перебуває в хірургічному відділенні лікарні. Стан потерпілого задовільний.