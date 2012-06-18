Чоловіка і жінку отруїли, щоб заволодіти депозитом

Київ. 18 червня. УНІАН. У Миколаївській області працівники УБОЗ затримали двох чоловіків, які заради заволодіння 145 тисячами доларів з банківського рахунку скоїли подвійне вбивство.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

За даними ГУБОЗ, встановлено, що раніше судимий чоловік та його знайомий розробили план реалізації своїх злочинних задумів – заволодіння 145 тис доларів, що були на депозитному рахунку майбутньої жертви. Для досягнення стовідсоткового результату вони прийняли рішення вбити володаря грошей та його співмешканку.

Увійшовши у довіру до пари, вони ініціювали розважальний захід – святкову вечерю.

Під час вживання алкогольних напоїв один із зловмисників підсипав господарям до напоїв сильнодіючий снодійний лікарський засіб. Від великої дози люди померли. Щоб замести сліди злочину тіла було завантажено в їх же автомобіль та вивезено за місто у лісосмугу, де й поховано.

У подальшому з метою заволодіння грошима, що були на депозитному рахунку в одному з банків, зареєстрованому на ім’я вже похованого чоловіка, зловмисники підробили документи та оформили довіреність на право розпорядження депозитним вкладом.

Але заволодіти грошима останні не встигли через втручання працівників УБОЗ УМВС України в Миколаївській області.

За даним фактом слідчим відділом одного з райвідділів області Миколаївщини порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.