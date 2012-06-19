У Луганську загинув студент з Нігерії

Луганськ. 19 червня. УНІАН. У Луганську студент з Нігерії 1986 р.н. випав з вікна багатоповерхівки і загинув.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, нещасний випадок стався 18 червня.

Встановлено, що о 6.30 чоловік намагався перелізти з вікна на балкон квартири, що знаходиться на 6-му поверсі, де був у гостях у своїх знайомих, проте не утримався і впав на землю.

Від одержаних тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.