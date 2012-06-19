На Прикарпатті злісний аліментник сяде в тюрму

Івано-Франківськ. 19 червня. УНІАН. На Прикарпатті за несплату аліментів чоловіка позбавили волі на один рік.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Івано-Франківської області, злісного неплатника аліментів вироком Тлумацького районного суду засуджено до позбавлення волі. Впродовж 13 років чоловік відмовлявся допомагати колишній дружині утримувати дочку. За цей час він заборгував понад 16 тисяч гривень.

Не вплинули на порушника ні виклики до відділу державної виконачої служби і попередження про кримінальну відповідальність, ні рішення суду, вироком якого чоловік спочатку був засуджений до громадських робіт.

Навіть після цього вироку засуджений не став на шлях виправлення і не сплачував аліменти. Тому стосовно нього була порушена кримінальна справа вже за ч. 2 ст. 164 Кримінального кодексу України (вчинення злочину особою, раніше судимою за цей злочин).