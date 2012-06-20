На околиці Одеси знайшли джип із трупом брата голови РДА

Одеса. 20 червня. УНІАН. На західній околиці Одеси в салоні позашляховика «Тойота Лендкрузер» виявлено труп застреленого 44-річного брата голови Біляєвської РДА.

Про це повідомило сьогодні УНІАН джерело в правоохоронних органах.

Як уточнили в міліції, одного з перехожих здивувало те, що джип кілька годин стояв на узбіччі Ленінградського шосе із включеним двигуном. Заглянувши крізь скло в салон, він побачив мертвого водія, про що повідомив в чергову частину міськУВС.

З'ясувалося, що смерть настала від вогнепального поранення в скроню – в салоні знайдений револьвер з однією стріляною гільзою.

Правоохоронці встановлюють обставини і причини загибелі власника джипа, закритого на замок зсередини, не виключаючи також версію самогубства.

У Відділі по зв'язках з громадськістю Одеського облУВС поки що не коментують факту загибелі автомобіліста, відзначаючи лише той факт, що його гроші і документи з автомобіля не викрадені.

