В Одеській області 36 виноградарів отруїлися отрутохімікатами

Одеса. 21 червня. УНІАН. В Одеській області 36 виноградарів з села Оксамитове під час роботи отруїлися отрутохімікатами.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні МНС України в Одеській області.

За їх даними, 20 червня було госпіталізовано 36 виноградарів, причому троє постраждалих від парів пестицидного препарату ”Б-58” зараз перебувають в реанімаційному відділенні.

Пацієнтам поставлено діагноз: «отруєння парами отрутохімікатів».

Пестицидним препаратом механізатори обприскували виноградні кущі на суміжній ділянці, поряд з якою потерпілі підв`язували виноград.

Зараз прокуратура Одеської області проводить перевірку за фактом отруєння отрутохімікатами працівників агрофірми в Болградському районі, повідомили УНІАН у прес-службі наглядового відомства.