Під час Євро депортації іноземців з України не зафіксовано

Київ. 21 червня. УНІАН. Жодного випадку депортації іноземців з території України під час Євро-2012 не зафіксовано.

Про це сказав керівник робочого апарату Українського бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ Василь Неволя на прес-конференції в інформаційному центрі ”Україна -2012”.

”Це певною мірою свідчить про те, що вболівальники, які приїжджають на територію нашої країни, приїхали отримати задоволення від перебування в Україні та від футбольного свята”, - наголосив він.

В.Неволя розповів, що за весь час проведення чемпіонату по всій території України до правоохоронних органів надходило 267 повідомлень про правопорушення, більше всього це стосувалось втрати майна, документів, крадіжок, за результатами перевірок порушено 23 кримінальні справи.

Посадовець зауважив, що сьогодні не коректно порівнювати роботу з попередження зіткнень між уболівальниками українських і польських правоохоронців, оскільки в Україні не було таких загроз як у Польщі. Він висловив сподівання, що не з`являться вони й до кінця чемпіонату.

Перший заступник директора Міжнародно-правового департаменту з питань підготовки та проведення Євро-2012 Адміністрації Державної прикордонної служби України Володимир Карась повідомив, що за час чемпіонату на територію України не було допущено всього 24 особи. При цьому здебільшого ці люди не могли документально підтвердити, що їдуть саме на Євро.

”24 випадки за 20 днів для держави, яка пропускає через свій кордон за добу близько 300 тисяч чоловік, це незначна кількість”, - зауважив він.

За його словами, було близько 300 випадків, коли громадяни Євросоюзу приїжджали на кордон з Україною без паспортів, з внутрішніми документами, що посвідчують особу і по кожному окремо ухвалювалось рішення.