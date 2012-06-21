У Полтавській області блискавка вбила 49-річну жінку
19:04, 21 червня 2012Кримінал
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Перебувала на пасовищі
Кременчук. 21 червня. УНІАН. У селі Пришиб Кременчуцького району Полтавської області блискавкою вбило 49-річну жінку.
Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області.
За їхніми даними, трагедія сталася вчора близько 16-ї години, коли жінка перебувала на пасовищі і в регіоні бушувала гроза і блискавки. Труп направлено до моргу 4-ї міської лікарні Кременчука для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, під час грози 14 червня в Полтавській області блискавкою убило 24-річного чоловіка.
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