Правозахисники створили коаліцію «Україна без нацизму»



Київ. 22 червня. УНІАН. Ряд правозахисних організацій України створили Антифашистську коаліцію «Україна без нацизму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в підписаному сьогодні меморандумі про створення цієї коаліції.

Рішення прийнято зважаючи на «неонацистську загрозу як одну з головних загроз цінностям гуманізму, демократії, соціальній справедливості і міжнародній солідарності».

До коаліції увійшли, зокрема, Антифашистський форум України, Міжнародний антифашистський фронт, Міжнародний комітет захисту прав людини.