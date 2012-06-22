Правозахисники створили коаліцію «Україна без нацизму»
17:01, 22 червня 2012Кримінал
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Підписано меморандум
Київ. 22 червня. УНІАН. Ряд правозахисних організацій України створили Антифашистську коаліцію «Україна без нацизму».
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в підписаному сьогодні меморандумі про створення цієї коаліції.
Рішення прийнято зважаючи на «неонацистську загрозу як одну з головних загроз цінностям гуманізму, демократії, соціальній справедливості і міжнародній солідарності».
До коаліції увійшли, зокрема, Антифашистський форум України, Міжнародний антифашистський фронт, Міжнародний комітет захисту прав людини.
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