Житомир. 22 червня. УНІАН. На Житомирщині далекобійник організував розбійний напад на себе, аби привласнити півмільйона гривень.

Як повідомила УНІАН працівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Ольга Номерчук, до чергової частини Житомирського райвідділу міліції надійшло повідомлення, що в у селі Глибочиці скоєно розбійний напад на 49-річного жителя Харкова, водія-далекобійника. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Житомирського райвідділу міліції і обласного УМВС.

Потерпілий внаслідок нападу заявник розповів, що близько першої години дня під час зупинки під Житомиром до його фури під`їхав автомобіль «Ауді». З машини начебто вийшли двоє чоловіків і, наставивши обрізи мисливських рушниць, забрали з металевого сейфу кабіни 500 тисяч гривень, які призначалися для придбання товару. За словами потерпілого, з переляку він не встиг запам`ятати номерні знаки автомобіля нападників.

Поки експерти намагалися виявити всі можливі сліди злочину, оперативники опитували постраждалого далекобійника. Правоохоронців здивувало, що про такий зухвалий злочин чоловік повідомив у міліцію лише через чотири години.

Як розповів УНІАН перший заступник начальника Житомирського РВ УМВС України в області Микола Нишпал, міліція ”зловила” далекобійника на брехні. Правоохоронці з’ясували, що таким чином чоловік хотів присвоїти півмільйона гривень, які директор його фірми віддав йому для придбання товару. Сподіваючись залишитися безкарним, далекобійник навіть запропонував міліціонерам розділити ці півмільйона гривень.

Отримавши відмову на цю пропозицію, вигадник показав, де приховав чужі гроші.

Виявилося, що пакет із 500 тисячами гривень далекобійник поклав під чагарник у лісопосадці за 10 метрів від місця, де нібито стався вигаданий розбійний напад.

Як уточнив УНІАН начальник слідчого управління УМВС України в Житомирській області Василь Дячук, за свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину у корисливих цілях (ч.2 ст.383 ККУ) наразі далекобійникові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від двох до п`яти років. За цим фактом порушено кримінальну справу.