Приватний нотаріус ошукала киян на 6 млн грн – прокуратура

Київ. 25 червня. УНІАН. Прокуратура Оболонського району Києва розслідувала і направила до суду кримінальну справу стосовно приватного нотаріуса, яка обманним шляхом заволоділа грошима своїх клієнтів у сумі понад 6 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, приватний нотаріус ошукала сімох киян, позичивши у них гроші та пообіцявши повернути із 10% прибутком. А в результаті розрахувалася із позичальниками підробленою довіреністю на право користування власною квартирою та чужими земельними ділянками.

Наразі екс-нотаріус перебуває під вартою. Кримінальна справа розглядається у Оболонському районному суді м. Києва за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів).