Чоловік зарізав колишню співробітницю через ноутбук

Харків. 3 липня. УНІАН. Мешканець Харківського району області зарізав свою колишню колегу, щоб заволодіти її ноутбуком. Про це повідомив офіційний сайт Головного управління МВС України в Харківській області.

В кінці червня до Комінтернівського райвідділу міліції Харкова надійшла заява про те, що 22-річна дівчина зникла безвісти. Як повідомили рідні, вона поїхала на вихідні до свого друга, її мобільний телефон виявився вимкненим. Правоохоронці встановили, що дівчина розповіла в соціальній мережі своєму старому знайомому, з яким вони разом працювали в одному з супермаркетів Харкова і якийсь час зустрічалися, що вона купила ноутбук, але не знає, як користуватися деякими програмами.

За інформацією міліції, коли дівчина приїхала до нього в гості до сел. Кутузівка Харківського району, 31-річний чоловік повіз її відпочити на природі, де завдав дівчині п'ять ножових поранень, від яких вона померла. Він скоїв вбивство, щоб заволодіти ноутбуком дівчини. Після скоєння злочину хлопець прийшов додому і ліг спати, а вранці, щоб забезпечити собі алібі, він почав відправляти дівчині повідомлення: "Як ти доїхала?", "Чому не відповідаєш, я хвилююся".

В ході обшуку у нього в сараї співробітники міліції виявили речові докази - ноутбук та мобільний телефон потерпілої. Зараз чоловік затриманий.

Слідче відділення Липецького відділу міліції порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу Україні. Якщо в суді буде доведена його вина,

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