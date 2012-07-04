Заступник губернатора хотів через вікно потрапити на робоче місце

Львів. 4 липня. УНІАН. Сьогодні один із заступників голови Львівської ОДА намагався потрапити на робоче місце - в будівлю облдержадміністрації через вікно і при цьому розбив шибу. Міліція складає протокол з приводу цього правопорушення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці опозиція Львівщини – представники «Батьківщина», ВО “Свободи” та інших партій, заблокували вхід у Львівську обласну державну адміністрацію. Високопосадовців, які працюють в офіційному представництві Президента на Львівщині, не пускають на свої робочі місця.